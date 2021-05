Ancora violenza a Locarno

«Troppa violenza di notte a Locarno?». Così il consigliere comunale dei Verdi Marko Antunovic, assieme ad altri colleghi del legislativo, titolava la sua interrogazione dello scorso settembre, denunciando diverse risse che avevano avuto il loro culmine nel violento pestaggio ai danni di un richiedente asilo in zona Castello. A distanza di alcuni mesi, la situazione non solo non sembra migliorata, ma sarebbe addirittura peggiorata. Tanto che, nelle scorse settimane, sono stati registrati diversi episodi di violenza in pieno giorno, con alcuni interventi della polizia, sollecitata per sedare animi particolarmente tesi.

Via Rusca zona critica

Una delle zone critiche sarebbe in Via Bartolomeo Rusca, nei pressi del Rivellino, dove due dipendenti del centro culturale sono stati minacciati e aggrediti....