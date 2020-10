Sarà Simone Merlini il settimo municipale di Locarno, dal mese novembre a quello di aprile. Sebbene manchi ancora l’ufficialità, a Palazzo Marcacci è infatti giunta la lettera con la quale Andrea Giudici, primo subentrante in casa PLR, comunica la propria rinuncia a sedere sulla poltrona attualmente occupata dal dimissionario Niccolò Salvioni. Interpellato a proposito, il presidente sezionale Gabriele De Lorenzi rimanda ogni comunicazione del partito a una prossima nota stampa, che sarà diramata al termine della procedura di legge. Il presidente, comunque, tiene a ringraziare Andrea Giudici (che ieri non era raggiungibile) per la correttezza dimostrata in questo delicato frangente. E anche per il prezioso contributo fornito in passato alla sezione cittadina del PLR.