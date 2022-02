Ottima prestazione di Andrea Marinato alla semifinale del campionato svizzero dei muratori a Martigny. Con una performance eccellente, il giovane di Gordola ha concluso al sesto posto che gli permette di partecipare alla finale degli SwissSkills che vedrà la partecipazione dei sei migliori muratori svizzeri. Il 20.enne lavora per l’impresa di costruzioni Gamboni e Salmina SA a Gordola. La competizione di cinque giorni si è svolta da martedì 15 a sabato 19 febbraio alla Fiera di Martigny. In realtà, le semifinali avrebbero dovuto svolgersi nell’ambito della fiera delle professioni Your Challenge che ha però dovuto essere cancellata a causa della pandemia di coronavirus. I dieci muratori provenienti da tutta la Svizzera si sono spinti oltre i loro limiti dando il meglio in 26 ore di competizione per conquistare uno dei sei ambiti biglietti per la finale.