«Pivot», il progetto vincitore del concorso internazionale di architettura indetto dal Municipio cittadino, propone un nuovo inserimento del Castello visconteo nella vita urbana con l’apertura del suo cortile al pubblico. Ora si tratta di affinare il concetto elaborato dalla comunità di lavoro Sanchez Garcia Architetti e Krausbeck Santagostino Margarido di Salorino per sancire la rinascita del maniero locarnese. «Si tratta innanzitutto di formalizzare il mandato di progetto al team che si è aggiudicato il primo premio del concorso di architettura» rileva Roberto Tulipani, direttore della Divisione logistica e territorio della Città, interpellato dal CdT sul prosieguo dei lavori con i quali ci si propone di far vivere come proprio il castello alla popolazione locale valorizzandolo anche in chiave...