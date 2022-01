Nuovo trampolino e opere di manutenzione straordinaria al Lido comunale di Brissago in vista di una stagione estiva che si auspica possa essere davvero «normale». Il Consiglio comunale ha dato via libera ai 340 mila franchi necessari per «rifare» il trucco di una struttura ludico-ricreativa che risale ai primi anni del Novecento e che ha visto più recentemente la costruzione della piscina (1977) e successivi interventi di risanamento, l’ultimo dei quali nel 2018, l’edificazione nel nuovo edificio centrale che ospita al suo interno tutti i servizi.