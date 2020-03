Un anno tranquillo, il 2019, per il Corpo civici pompieri di Locarno. Con un totale di 320 interventi rispetto ai 418 del 2018. «Negli ultimi anni, in generale a quasi tutte le latitudini, si osserva una costante diminuzione degli interventi legati alle attività ‘principe’ dei pompieri: salvataggi, incendi e ABC», sottolinea il comandante Alain Zamboni nel suo rapporto annuale appena pubblicato. Una tendenza che fonda le sue radici nel miglioramento delle costruzioni in generale, vedi l’applicazione imperativa delle direttive dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), ma anche negli accorgimenti adottati nell’ambito degli impianti industriali e, non da ultimo, nella campagna Strade sicure.

Non abbassare la guardia

Zamboni, però, rimarca che la guardia non va comunque abbassata. Verrebbe infatti da chiedersi: «Se si osserva una flessione sul numero degli interventi non si potrebbe rivedere al ribasso l’organizzazione di primo intervento?». E il comandate risponde che si tratterebbe di «un approccio claudicante, pregno di insidiose conseguenze a scapito delle cittadinanza e di una regione votata al turismo».

La questione più delicata è rappresentata dal picchetto diurno nei giorni feriali. Un «punto debole, da quasi tutti i punti d’osservazione» per Zamboni. La linea presa nel passato – e il comandante non cela di aver partecipato alla scelta – vuole che i professionisti siano occupati, al di fuori della attività prettamente pompieristiche, in altri compiti. Mentre un professionista dovrebbe essere pronto a intervenire in pochi secondi. E se ci sono dei tempi morti, bisogna farsene una ragione nel nome di un servizio d’intervento da non lasciare «in balia degli eventi».

Arruolamenti in chiaroscuro

Buone notizie, almeno in parte, giungono invece dal fronte degli arruolamenti. Nel 2019 si è registrato un forte «incremento degli effettivi in ambito urbano», mentre per la sezione di montagna si parla di una sola unità. Sezione che «ha richiesto un importante lavoro di approfondimento per individuare soluzioni». Zamboni, infine, ringrazia il municipale capodicastero Niccolò Salvioni – il quale non ha sollecitato un nuovo mandato – per le sue qualità umane e intellettuali, che «hanno lasciato un indelebile e apprezzato segno».

Gli interventi

Come detto gli interventi sono stati 320 l’anno scorso. La fascia diurna, dalle 6 alle 18, è stata la più attiva con 222 missioni. Mentre quella notturna (18-6) ha visto scattare i pompieri 98 volte. Se 285 sono stati gli interventi nei giorni feriali, 35 sono invece stati quelli durante i festivi. Vediamo, infine, la ripartizione per «tipo» di intervento: 77 incendi, 76 allarmi automatici, 19 elementi della natura, 55 inquinamenti, 9 salvataggi, 13 aperture di porte/lift, 2 da pioniere (soc. stradale), 7 Unità d’intervento tecnica, 50 diversi e 9 legati al bosco.

