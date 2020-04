Un infortunio è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle ore 16:15, a Losone lungo il letto del fiume Maggia. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media un anziano, per motivi da stabilire, sarebbe caduto sulle rocce ferendosi alla testa in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno richiesto l’intervento di un elicottero della REGA per il trasporto dell’anziano al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. La sua vita, apparentemente, non dovrebbe essere in pericolo. Sul posto anche la Polizia Cantonale e la Comunale di Ascona per gli accertamenti del caso.