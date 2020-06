«È un passo importante per l’apertura a nord della Vallemaggia». Lo afferma in un comunicato odierno l’Associazione dei comuni di Vallemaggia (ASCOVAM) dopo aver preso conoscenza «con soddisfazione» della recente decisione della Delegazione delle autorità (DA) costituita dal Dipartimento del territorio di abbandonare l’ipotesi di scavare un tunnel di base per collegare Fusio e Airolo. «Il progetto di apertura a nord che le autorità della valle avevano già inserito nel Masterplan tre anni orsono contempla infatti una variante di collegamento in quota meno invasiva, sostenibile e soprattutto non faraonica dal profilo dei costi», scrivono i Comuni. L’Alta Valle intende infatti prima di tutto «promuovere il rispetto di criteri sia ambientali che territoriali allo scopo di modellare un progetto equilibrato ed adeguato per tutta la regione». Inoltre, si ritiene che una maggiore fruibilità delle valli dell’alto Ticino sia certo auspicabile, soprattutto per chi vi abita. «Accessibilità che deve però mantenersi entro i limiti di un afflusso controllato e circoscritto (sull’esempio di una strada di montagna)», puntualizza l’ASCOVAM.