L’apologia nazi-fascista sui social gli costa il posto tra i candidati al Consiglio comunale di Locarno nella lista Lega/UDC/Indipendenti. Luca Stacchi, che inneggia nostalgicamente a Stalin, Mussolini e Hitler, «personaggi che al loro popolo non hanno mai lasciato mancar niente» è fuori dalla competizione elettorale. La sezione di Locarno della Lega in un comunicato «si distanzia in modo categorico dalle affermazione poste sui social del proprio candidato Luca Stacchi. La lista Lega dei Ticinesi – UDC/SVP – Indipendenti si presenta con un programma d’azione comune sottoscritto da tutti i rappresentanti del nostro gruppo politico. Pur mantenendo ognuno la propria vocazione, l’azione comune mira a contribuire allo sviluppo della città orientata al futuro, dove tutti i cittadini si sentono parte attiva nell’affrontare nuove sfide a favore di una Locarno pronta a valorizzare il proprio territorio e la propria immagine. Le vergognose dichiarazioni di Luca Stacchi rappresentano un offesa nei confronti di tutti questi cittadini! Il candidato viene espulso dalla nostra lista e dalla Lega dei Ticinesi con effetto immediato», si legge nella ferma presa di posizione.