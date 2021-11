Sei mesi di apprendistato da sindaco per Moira Medici, 45 anni, impiegata di commercio, alla testa dell’Esecutivo di Cevio dall’aprile scorso. La sua elezione con oltre 500 voti personali fu decisamente una sorpresa: «Sedevo in Consiglio comunale da cinque anni - spiega -. Certo, ritrovarmi sindaco ha avuto un bell’impatto sulla mia quotidianità. C’è un’idea del lavoro che ti aspetta, ma ci si rende conto fin da subito che assumere la responsabilità di un’intera comunità è superimpegnativo. Mi hanno stupito in positivo le mille sfaccettature che questa carica comporta. Si spazia dal particolare al globale, occorre essere molto flessibili, ci si deve occupare dalla piccola esigenza di una frazione al grande progetto interregionale, dalla canalizzazione di una zona all’iter per la concessione...