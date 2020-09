L’Esecutivo di Locarno, riunitosi oggi per la consueta seduta settimanale, ha preso ufficialmente atto delle dimissioni inoltrate giovedì scorso dal municipale Niccolò Salvioni. L’esponente del PLR, come noto, aveva già scelto di non ricandidarsi, in particolare per motivi professionali, alle elezioni dello scorso mese di aprile, poi annullate a seguito del lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus. Era comunque rimasto in sella per sostenere i colleghi durante un momento difficile, ma ora – ancora in una situazione di emergenza, ma controllata – ha deciso che fosse il momento di lasciare.