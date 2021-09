Le critiche non sono mancate. Ma alla fine il Consiglio comunale approva il Consuntivo 2020 della Città, pesantemente condizionato dalla pandemia, tanto da presentare un disavanzo d’esercizio di 7,45 milioni di franchi. In aumento, rispetto a quanto preventivato, le spese (+ 2,437 milioni) e diminuiti i ricavi correnti (- 5 milioni), come sottolineato dal correlatore del rapporto della Gestione Simone Beltrame (Per Locarno) E anche gli investimenti non hanno raggiunto il tenore sperato: 13,24 milioni previsti, 9,34 quelli registrati nel Consuntivo. «L’invito è quello di trovare, dal 2022, le giuste contromisure per una situazione che sembra sempre meno straordinaria e sempre più endemica», ha aggiunto il secondo correlatore della Gestione, Luca Renzetti (PLR), dopo aver inquadrato la situazione pandemica dal punto di vista socioeconomico.

Ben meno accomodante, a nome della Sinistra Unita, è stato invece Pier Mellini, che ha parlato di «un imbarazzante quanto preoccupante affanno della Città dal punto di vista finanziario». «Poteva andare peggio», ha lui stesso ammesso. «Ma la situazione venuta alla luce si conferma strutturale e non dovuta a fattori estemporanei, come invece sempre sostenuto dal Municipio». Un riferimento esplicito al fatto che, anche senza pandemia, i conti avrebbero comunque chiuso con un milione circa di deficit, invece del pareggio messo a Preventivo. Mellini ha dunque parlato di «uso poco parsimonioso delle risorse» e di conti del passato abbelliti «con un maquillage contabile», senza far emergere le reali difficoltà. Come per la questione dell’ammortamento dell’autosilo di Largo Zorzi, che viste le recenti sentenze dovrà essere contabilizzato in toto nel 2022. «Urge una presa di coscienza da parte del Municipio», ha concluso annunciando l’astensione del suo gruppo. L’adesione di Lega-UDC, pur «turandosi il naso», è invece stata portata da Bruno Bäriswyl, il quale su diversi punti si è trovato comunque concorde con Mellini.

Astensione anche da parte dei Verdi per un semplice motivo, spiegato da Marko Antunovic: «Non è ancora stata evasa la nostra mozione che chiedeva di allegare ai conti un bilancio ambientale e sociale».