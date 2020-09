Con 10 milioni di investimenti medi all’anno, l’Esecutivo cittadino sostiene che gli obiettivi sviluppati «sono ambiziosi e riflettono il desiderio di rimanere propositivi e di non fermarsi davanti alle avversità o agli eventi straordinari». I futuri risultati d’esercizio «sono pesantemente condizionati da fattori quali: l’evoluzione a corto e medio termine del gettito fiscale in relazione all’impatto reale derivante dalla pandemia, il possibile ulteriore indebolimento finanziario di alcune fasce della popolazione con la conseguente necessità di intervento in vari ambiti sociali da parte dell’ente pubblico». I risultati del conto di gestione corrente illustrati nel documento presentano dei disavanzi rilevanti negli anni 2020 e 2021 a causa dei temuti effetti del lockdown, per poi stabilizzarsi attorno ai 2 milioni di franchi negli anni a venire. «Il Municipio è consapevole del fatto che dovrà, per coprire i futuri disavanzi d’esercizio, ricorrere almeno in parte al capitale proprio che a fine 2019 ammontava a 18,7 milioni di franchi», scrive il Municipio.