Approvato, durante l’ultima seduta di Consiglio comunale del 2020, il Preventivo di Losone. I conti per l’anno venturo ipotizzano un deficit d’esercizio di 523.580 franchi. Un risultato figlio di previsioni che indicano 24.301.110 franchi alla voce delle uscite e 9.788.030 franchi a quella delle entrate. Il tutto per un fabbisogno da prelevare mediante imposta di 14.513.080 franchi. Ma, volendo mantenere il moltiplicatore politico al 90% (quello aritmetico sarebbe il 96%), si ottiene appunto il deficit di circa mezzo milione. I conti preventivi, comunque, sono stati redatti con un certo margine di prudenza ed è quindi lecito ipotizzare una chiusura migliore di quella prevista.

Il centro per i rifiuti

Tra i vari punti all’ordine del giorno, stanziato poi il credito di realizzazione, pari a 565.000 franchi, per la formazione di un centro di raccolta differenziata dei rifiuti in zona Canaa. Il progetto permetterà di sistemare in modo più decoroso il punto di raccolta, dove già ora si trovano alcune benne per carta e cartoni, come anche un contenitore del vetro. Prevista pure la posa di un prefabbricato con due toilette pubblici. L’utilizzo di parte del fondo è stato concesso a titolo gratuito dal patriziato di Losone.