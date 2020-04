Lunedì 4 maggio l’amministrazione comunale di Minusio riprenderà le sue regolari attività: gli sportelli saranno aperti, ma riceveranno i cittadini solo su appuntamento, nel rispetto delle norme di sicurezza accresciute in vigore. «Chiediamo agli utenti di verificare anticipatamente la disponibilità del Servizio desiderato, prima di recarvisi», si legge in una nota diramata dal Comune. Oltre che su appuntamento, i Servizi e il personale dell’amministrazione saranno naturalmente – e preferibilmente – disponibili anche mediante telefono, email e posta tradizionale. «Invitiamo tutti i cittadini a sbrigare le proprie pratiche amministrative preferibilmente via email, porta o telefono, unicamente nel caso ciò non fosse possibile si giustifica procedere alla richiesta di un appuntamento», specifica infatti la nota. Tutti numeri e gli indirizzi di posta elettronica si trovano sul sito www.minusio.ch.

«Questa ripartenza necessita cautela e grande senso di responsabilità da parte di tutti: per questo si chiede alla popolazione di recarsi presso gli stabili comunali unicamente in caso di necessità e in buona salute, di non sostare negli spazi in gruppo, di mantenere le distanze e di rispettare tutte le altre disposizioni in vigore decise delle Autorità», conclude la nota.