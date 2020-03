Aprirà domani la tanto attesa area di sosta per camper, in via della Posta a Locarno. L’ampio spazio, ricavato all’interno del terreno dell’ex macello, metterà a disposizione dei camperisti 22 stalli oltre che acqua potabile ed elettricità. L’area di sosta, a poca distanza dal centro, offrirà ai turisti di passaggio in città un luogo tranquillo per brevi fermate, fino a un massimo di 24 ore, dalla quale si potranno raggiungere agevolmente i principali punti d’interesse. L’iniziativa, che ha richiesto un investimento di 75.000 franchi, si propone di sostenere il settore del turismo itinerante. La tariffa per l’utilizzo dell’area di sosta è di 5 franchi orari, per un massimo di 20 al giorno.