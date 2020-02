Le due filiali Hotelplan di Lugano – in Via P. Peri e Via Bossi – verranno inoltre riunite in un’unica, nuova sede. «Il nuovo punto vendita è un vero colpo di fortuna per noi; situato in una posizione centrale, di fronte all’autosilo S. Giuseppe, è facilmente raggiungibile dai nostri clienti», ha dichiarato Eck. La nuova filiale di Lugano in Via F. Pelli aprirà il 20 marzo 2020. Il punto vendita di Bellinzona rimarrà negli attuali locali ma verrà sottoposto nel corso del prossimo mese di marzo a un restyling, spiega un comunicato dell’azienda. «Così facendo Hotelplan Suisse sarà presente nei centri più importanti del Ticino e potrà offrire ai propri clienti locali ancor più accoglienti, con un’unica, moderna corporate identity. La riunificazione dei due punti vendita di Lugano non comporterà una riduzione di posti di lavoro», conclude la nota.