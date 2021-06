In un primo momento bisognerà sacrificare 38 pioppi italici. Ma niente paura, in seguito al loro posto verranno piantati 86 querce e 92 altri pioppi. L’operazione è in programma a Mendrisio, più precisamente lungo via Adorna all’interno del parco di Casvegno, per la realizzazione di una nuova pista ciclabile. Il Cantone, proprietario dell’area, ha inoltrato la domanda di costruzione all’esame ora delle autorità di Mendrisio. Il progetto prevede anche di ridisegnare lo spazio d’entrata al parco per ragioni di sicurezza. Quindi, se verrà rilasciata la licenza, l’operazione si farà nonostante le protesta giunte a suo tempo dai banchi dei Verdi del Ticino.

Taglio necessario

Secondo i progettisti, il taglio degli alberi è necessario in quanto il tracciato della ciclopista si trova in conflitto con...