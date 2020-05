Un capitolo, insomma, che andrà ad arricchire la storia ultracentenaria del quattro stelle locarnese (una delle poche strutture, fra l’altro, che nella regione è aperta tutto l’anno). Ma, almeno per ora, non c’è tempo per fermarsi a riflettere. La riapertura alla clientela turistica è infatti dietro l’angolo e, così come aveva fatto per accogliere chi era impegnato in prima linea contro il coronavirus, l’hotel locarnese si sta organizzando per definire le procedure necessarie per garantire la dovuta sicurezza sia al proprio personale sia alla clientela tradizionale. Nel frattempo, ed è davvero una bella notizia, le prenotazioni per le prossime settimane – già a partire dal week end lungo dell’Ascensione – si stanno susseguendo. «Senza contare – aggiunge Rinaldini – che ne avevamo ancora in agenda diverse per luglio e agosto pervenuteci prima dell’inizio della crisi». Dopo i tre mesi appena trascorsi, insomma, che di sicuro si faranno pesantemente sentire sul bilancio finale dell’anno, si annuncia comunque una certa ripresa. «Parrebbe di sì – conferma il direttore –, nonostante gli annullamenti dovuti alla cancellazione dei grandi eventi. Particolarmente pesante, per noi, il rinvio del Locarno Film Festival, di cui siamo partner consolidati. Incide meno quello dei concerti di Moon & Stars: ai clienti che avevano prenotato per poterli seguire abbiamo proposto di mantenere la riservazione, sfruttandola poi quando vorranno da qui a fine anno e in molti hanno accettato».