In questi giorni è ormai inevitabile: qualunque cosa si faccia, l’ombra del coronavirus è lì, invadente. A coprire anche fatti, pensieri e azioni che, di per sé, nulla avrebbero a che fare con la pandemia. È successo anche ieri sera ad Ascona, dove – nonostante l’emergenza – il Consiglio comunale si è riunito, ha discusso e ha votato. Il perché della scelta di non annullare la seduta lo ha spiegato il sindaco Luca Pissoglio, davanti ad un Legislativo schierato «in larghezza», per rispettare tutte le norme di sicurezza sanitaria. La motivazione è semplice e lungimirante: «All’ordine del giorno – ha chiarito lo stesso sindaco, raggiunto dal Corriere del Ticino – avevamo crediti per milioni. Si trattava di dare luce verde ad opere importanti. Dire sì ora significava portarci avanti, per fare in modo che, una volta finita la pandemia, si possa far lavorare la gente, far ripartire subito l’economia». Un messaggio ben recepito dai consiglieri comunali, che hanno approvato (praticamente sempre all’unanimità) tutti i messaggi previsti.

Azioni nell’immediato

Ma, oltre ad azioni volte a «tamponare» gli effetti futuri del coronavirus, il Municipio del borgo ha già adottato anche altre misure per far fronte all’emergenza nell’immediato. Ne ha ancora parlato il sindaco, rispondendo ad un’interpellanza firmata per il PPD da Alessio Carmine. In primo luogo si è provveduto ad avviare una riorganizzazione dell’amministrazione e dei servizi comunali, seguendo le indicazioni di un piano pandemico che prevede, ad esempio, la separazione dei dipendenti in vari uffici, la differenziazione dei turni o il telelavoro. Il tutto per tutelare i dipendenti e per garantire il funzionamento del Comune. Predisposto anche un provvedimento che permette comunicazioni immediate all’indirizzo della popolazione. Inoltre è stata istituita una task-force composta da tutti i capi servizio.

In campo un gruppo di lavoro

«Ma a preoccuparci parecchio – prosegue Pissoglio – è la situazione delle imprese attive sul nostro territorio, soprattutto di quelle turistiche». Secondo le prime stime, il calo registrato nel settore solo nelle ultime settimane si attesta già al 60 per cento. Un dato che fa guardare al futuro con forte preoccupazione. «Proprio per questo – aggiunge il sindaco, così come ha spiegato al Legislativo – abbiamo deciso di posticipare l’emissione delle bollette per la tassa di occupazione del suolo pubblico e per gli acconti legati al consumo di elettricità». Una prima boccata d’ossigeno, cui – dopo le elezioni – si deciderà cosa far seguire. «L’idea – chiarisce ancora il nostro interlocutore – è quella di costituire un gruppo di lavoro ad hoc all’interno del nuovo Municipio. A quest’ultimo spetterà il compito di fare il punto della situazione dopo Pasqua, valutando come saranno andate le cose fino ad allora e implementando a quel momento ulteriori provvedimenti a sostegno di albergatori, ristoratori e altri imprenditori attivi ad Ascona».

Sì per via Circonvallazione

Intanto, come detto, ieri sera il Legislativo ha approvato tutti i messaggi all’ordine del giorno. Fra questi, quello destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di alcuni edifici comunali, quello di 480 mila franchi che servirà per creare l’archivio storico comunale presso la Casa Serodine o quello per l’adeguamento e la formazione di nuove fermate bus nell’ambito della riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma nel Locarnese. Accolti anche gli oltre 4 milioni per i lavori di riqualifica urbana, messa in sicurezza, fermata bus e sottostruttura in via Circonvallazione.

Capire dove si vuol andare

Infine il Consiglio comunale ha detto sì anche ai circa 92 mila franchi necessari per il progetto «Ascona- Quo vadis?». In buon sostanza – approfondendo un primo documento, commissionato da privati – una società di consulenza sarà chiamata ad individuare una serie di proposte che rendano il borgo ancora più attrattivo (un obiettivo più che mai importante, vista l’attualità). Non si tratterà, però, di mettere idee teoriche nero su bianco, quanto piuttosto di elaborare progetti di eventi e manifestazioni fattibili e gestibili, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello finanziario. Il tutto da elaborare in sinergia con gli enti e le associazioni che operano sul territorio.

