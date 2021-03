È Ascona il primo Comune ticinese ad introdurre formalmente l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto sul proprio territorio. Lo ha annunciato stasera davanti al Consiglio comunale il sindaco Luca Pissoglio, spiegando che la decisione è stata adottata dal Municipio nel pomeriggio. «Vista la situazione pandemica – ha detto – a salvaguardia della salute dei nostri cittadini e anche degli ospiti che ci vengono a trovare, abbiamo deciso per un’Ascona ‘COVID free’, introducendo l’obbligo della mascherina in tutto il nucleo e al parco giochi Parsifal». L’Esecutivo, ha aggiunto il sindaco, è giunto a tale decisione dopo aver constatato quanto accaduto regolarmente sul suggestivo lungolago nelle scorse settimane, dove ticinesi e turisti sono accorsi sempre più numerosi. «Ci è dunque sembrato doveroso creare tale zona di protezione». II provvedimento entrerà in vigore la prossima settimana e rimarrà attivo fino a data da convenire, a dipendenza dell’evoluzione della pandemia.