Ascona e Locarno destinazioni per famiglie

C’è turismo e turismo, ma quello familiare è sempre più gradito nel Locarnese e Valli. E viceversa: genitori e figli in vacanza mostrano di apprezzare come non mai la regione del Verbano per il fine settimana o un soggiorno estivo. Tant’è che per altri tre anni, fino al 2024, l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) può fregiarsi, unica in Ticino, del «label» di qualità «Family Destination» rilasciato dalla Federazione svizzera del turismo che premia mete e località la cui offerta verte sui bisogni e i desideri dei bambini e dei loro accompagnatori. «È dal 2013 che stiamo lavorando in questa direzione, dopo aver ottenuto la prima certificazione come «Family Destination» - sottolinea Benjamin Frizzi, direttore operativo dell’OTLMV -. Il marchio rappresenta dunque il coronamento...