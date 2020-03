L’Esecutivo desidera tuttavia ringraziare tutti gli atleti e tutte le società sportive per il costante lavoro e la grande dedizione a favore dello sport, dell’attività fisica e dell’educazione alle regole sportive e sociali. «La pratica di una disciplina sportiva – rileva il Municipio nel comunicato stampa con il quale annuncia l’attribuzione dei riconoscimenti - è salutare sia per il corpo che per la mente, ma teniamo comunque a ribadire l’invito, in questo delicato e particolare momento di emergenza sanitaria che siamo chiamati a vivere, a sospendere, a mettere in pausa la propria attività sportiva di gruppo o individuale sia essa all’aperto o in strutture sportive. Tutti i parchi, le palestre, ecc. sono stati chiusi da tempo per tutelare la salute di tutti, soprattutto dei cittadini over 65 e/o con problemi di salute. Fair play oggi più che mai significa restare a casa. Fatelo per voi, per noi, per i vostri cari. Insieme ce la faremo».