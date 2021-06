Per sei anni era rimasta nel cassetto come opzione di emergenza, da rispolverare se il ventilato palazzetto all’ex caserma di Losone fosse naufragato. Un epilogo al quale si era giunti esattamente due anni fa e di fronte al quale sia le tre società sportive asconesi legate al ghiaccio (hockey, pattinaggio e curling) sia il Municipio del borgo si sono rimboccati le maniche, ripescando e rielaborando l’ipotesi congelata. Ora, dunque, potrebbe essere finalmente la volta buona per la copertura della pista della Siberia, come conferma al Corriere il sindaco Luca Pissoglio, il cui Municipio ha completato la necessaria variante pianificatoria e dato forma ad un progetto, che va ora sostenuto a livello finanziario. L’investimento stimato è di 2,2 milioni di franchi.

Una cifra, quest’ultima, molto contenuta...