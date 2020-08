Creare nuove fermate degli autobus e adattarne altre così da approfittare appieno del potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico su gomma previsto con l’apertura della galleria di base AlpTransit del Monte Ceneri. È quanto si appresta a fare il Comune di Ascona, confrontato anche con la modifica del tracciato della linea urbana 1. Linea, questa, che entrerà nel Borgo da Losone lungo viale Monte Verità per poi continuare su viale Papio e via Muraccio, salire lungo via Ferrera per immettersi infine nel nuovo nodo intermodale; i bus provenienti da Locarno attraverseranno invece il nuovo ponte sulla Maggia per immettersi su via Ferrera, svoltare in via Muraccio e poi su via Buonamano. Ed è proprio la modifica del tracciato che ha maggiore impatto per il territorio di Ascona e che comporta la necessità di creare nuove fermate dei bus. Il progetto, dopo che il Consiglio comunale nella seduta dell’11 marzo scorso ha dato via libera al credito di 474.000 franchi quale anticipo dei costi che saranno poi ripartiti tra Cantone e Comuni della CIT, è ora in pubblicazione. Gli atti possono essere consultati fino al 18 settembre durante gli orari di apertura della cancelleria comunale.

Spostamenti e ottimizzazioni

Se in totale le fermate interessate dagli adeguamenti sono 19, quelle oggetto del progetto in pubblicazione sono quattro: Scuole, Parco dei Poeti, Baraggie e Posta. Per quest’ultima si prevede un’edificazione ex novo lungo la tratta finale di viale Monte Verità vicino, appunto, alla sede dell’ufficio postale del Borgo. Il progetto contempla inoltre lo spostamento dell’attuale fermata Baraggie più a monte della tratta di viale Monte Verità con l’eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche a favore delle persone disabili. Lo spostamento si rende necessario in quanto solo in questo modo sarà possibile ottimizzare la posizione delle future tre fermate presenti sulla tratta.

Posizione strategica

L’edificazione della nuova fermata Parco dei Poeti è stata richiesta dal Comune e accolta dal Cantone con il suo relativo inserimento nella progettazione della rete dei trasporti pubblici quale fermata del servizio strategico. Sarà situata circa a metà di via Buonamano, in prossimità delle strisce pedonali. Tale ubicazione, annotava sempre il Municipio nel messaggio citato, è interessante in quanto di fatto crea una nuova possibilità di accesso ai mezzi pubblici a metà strada tra il centro di Ascona e lo svincolo di San Materno: caratterizzata dalla centralità lungo via Buonamano all’interno della zona residenziale, è facilmente raggiungibile dall’utenza.

Alle scuole si raddoppia

Veniamo infine alla fermata Scuole, oggi sita in via Muraccio all’altezza dell’Osteria Ticino, servita solo dai bus diretti a Locarno: il progetto ne prevede lo spostamento all’altezza dello stabile Migros e la sua relativa messa a norma ai sensi della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili. Verrà inoltre edificata una nuova fermata dei bus in direzione di Losone. Per ognuno degli interventi descritti si rende infine necessario l’adattamento della pista ciclabile.

