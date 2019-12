Fortuna ed ecologia. Saranno questi i piatti forti dell’entrata nel nuovo anno a Locarno. Assieme, ovviamente, al tradizionale discorso di Capodanno del sindaco. Ad organizzare l’evento – in programma mercoledì, primo gennaio, alle 11.15 – è l’Ente iniziative, in collaborazione con la Città e la Casinò. L’appuntamento sarà, come sempre, in piazza Grande, sulla pista di Locarno on Ice, i cui organizzatori metteranno a disposizione la pedana per la cerimonia di auguri.

Un brindisi verde

Fra le novità di quest’edizione, da segnalare che anche la manifestazione cittadina ha deciso di adeguarsi all’onda verde diffusasi fra molti eventi sul territorio cantonale, adottando per il brindisi bicchieri ecologici. In piazza si berrà dunque in contenitori realizzati in materiale riciclabile, che dopo l’uso potranno essere resi, ripuliti e che saranno poi riutilizzati in altre occasioni. Gli altri «ingredienti» dell’appuntamento rimarranno invece invariati, all’insegna di un’amata tradizione.

Gli auguri del sindaco

A rivolgersi ai cittadini, tutti caldamente invitati a partecipare, sarà il sindaco Alain Scherrer, che esprimerà gli auguri ai locarnesi per l’anno entrante. Accanto a lui, come sempre, anche i rappresentanti dell’Ente per le iniziative del Locarnese, guidati dal presidente Marco Maggi. Non mancheranno ovviamente altri protagonisti molto amati dai locarnesi: gli spazzacamini, la cui presenza – secondo la tradizione – renderà particolarmente fortunato l’anno che sta per cominciare. Ad animare l’evento conviviale saranno anche le note della bandella Betonica.

