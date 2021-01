Assemblea virtuale per il PLR

In città si scaldano i motori in vista delle elezioni comunali di aprile. Così, dopo l’assemblea della Sinistra Unita di settimana scorsa, ora è la volta del PLR. La sezione del partito liberale radicale si riunirà, giocoforza in modo virtuale, giovedì sera alle 20.15 per presentare le liste dei candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale, nonché il programma elettorale. Chi volesse partecipare è pregato di annunciarsi a locarno@plrt.ch entro domani (mercoledì) in modo da ricevere le coordinate per collegarsi alla riunione che si terrà su Zoom.