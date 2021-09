Assistenza domiciliare: con ALVAD un’opportunità professionale

Il prossimo 4 settembre, nell’ambito della Giornata svizzera dell’assistenza domiciliare, ALVAD apre le porte della sua sede in via presso il Centro servizi in Via alla Morettina 9 per un momento d’incontro pubblico durante il quale si cercherà di focalizzare l’attenzione sulle tante sfumature di una professione che si è evoluta negli anni, pur mantenendo la propria peculiarità: l’attenzione ai bisogni della persona. In tempi difficili come quelli pandemici, chi ha potuto usufruire delle cure a domicilio ha potuto avvalersi ancor di più dell’alto livello di preparazione del personale specializzato e del sostegno, anche psicologico, offerto dal servizio Spitex. Ma nella salute pubblica non ci si può limitare all’emergenza: è infatti nella quotidianità che si misurano impegno e risultati. La giornata di porte aperte, in programma dalle 10 alle 12, servirà quindi a descrivere ai partecipanti il grande impegno e spirito di servizio degli operatori a domicilio, e l’importanza di tali figure professionali nella vita di tutti i giorni, nonché il loro ruolo essenziale nella rete di presa a carico socio-sanitaria; ruolo talvolta non ancora sufficientemente riconosciuto e considerato.