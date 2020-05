I criteri adottati per il sostegno alle società sportive con sede in città erano e rimangono validi. Ma il Municipio approfondirà la possibilità di creare un vero e proprio regolamento in merito. È quanto si evince dalla risposta all’interrogazione sul tema, inoltrata dal consigliere comunale Fabrizio Sirica e firmata da altri cinque colleghi del PS. «Lo sport aiuta non solo a tenersi in forma, ma anche a crescere come persone. Penso in particolare ai giovani, che imparano la disciplina, i fair play e così via», spiega il municipale Bruno Buzzini, che ora del Dicastero sport di Locarno. «Il ruolo sociale che giocano le associazioni sportive è molto importante. Come richiesto dall’interrogazione, non proprio nell’immediato ma nel prossimo futuro, prepareremo quindi un regolamento specifico per il sostegno a queste società». Società che, comunque, già oggi ricevono il sostegno della Città.

L’elenco incompleto

Il Municipio, nella sua risposta, ha dunque fornito una lista delle società sportive costituite a Locarno, che sono una trentina. «Per costituite si intende annunciatesi, riconosciute, dotate di una struttura societaria con statuti e rappresentate da un comitato», si sottolinea. La lista, facile capire, non è quindi esaustiva. «Sul territorio sono presenti altre piccole entità o gruppi sportivi/ricreativi che non sono inventariate, non essendosi annunciate o essendo composte da un numero esiguo di persone praticanti una certa disciplina per puro diletto», spiega ancora l’Esecutivo. Ma quali sono le società che ricevono un aiuto? «Di regola sono società che non beneficiano di aiuti indiretti, come la messa a disposizione di spazi a titolo gratuito» o di strutture sportive della Città. L’importo totale a preventivo 2020 per questo sostegno è di 15.000 franchi. Mentre nel 2019 sono 13 le associazioni che hanno beneficiato di un contributo.

Come scegliere

Quali, infine, i criteri adottati finora per elargire aiuti comunali? In generale, le società devono inoltrare una richiesta di sostegno scritta all’ufficio competente (di regola l’ufficio sport), il quale – richiedendo anche un rendiconto sull’andamento finanziario del sodalizio – allestisce un rapporto al Municipio. «Il versamento di contributi può essere valutato anche a sostegno di manifestazioni sportive o ricreative che le società si impegnano a organizzare», sottolinea l’Esecutivo. Non va poi sottovalutata la collaborazione di diverse unità del Comune – come il gruppo manifestazioni, la logistica, la polizia comunale e così via – nelle fasi di pianificazione di alcuni di questi eventi. «In casi particolari, aiuti diretti possono essere elargiti a coloro che beneficiano già di aiuti indiretti», viene anche rimarcato. Un altro canale di sostegno, molto apprezzato, è quello della messa a disposizione di attrezzature varie, come tavoli, sedie, ecc. I criteri utilizzati per l’analisi sono i seguenti: la sede, l’entità della società come numero di soci, quanti di questi hanno domicilio a Locarno, l’impegno della società nello sviluppo del settore giovanile, il budget totale del sodalizio stesso. Criteri che, appunto, sono la base per gli approfondimenti in atto.

