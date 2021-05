Sentenza ribaltata. La Corte di appello e revisione penale, presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will, ha prosciolto l’avvocato e notaio con studio a Muralto dalle accuse di appropriazione indebita aggravata.

Il caso, ricordiamo, affondava le sue radici all’inizio del 2013. Una cliente del 60.enne gli chiese di assisterla nella compravendita di un immobile, un rustico in Vallemaggia. La vendita si perfezionò a maggio e sul conto clienti del legale finì, come vuole la prassi, l’ammontare della transazione – nello specifico 380.000 franchi – nell’attesa del trasferimento alla cliente. Trasferimento che, però, non avverrà.

La signora, una donna germanica di 64 anni, è poi deceduta nel 2015. E della reale volontà della donna – da dimostrare di fronte agli eredi – di concedere il prestito al legale, in sostanza, rimasero poche tracce. Poco più di un email e di un biglietto di risposta, nei quali si parlava però di soli 30.000 franchi.

Tra i due si era stabilito un rapporto di amicizia e fiducia. Per il resto dell’ammontare l’avvocato ha sempre sostenuto di aver preso accordi al telefono con la signora, proprio in virtù del rapporto confidenziale che ormai aveva con la donna. La Corte di primo grado, così come l’accusa sostenuta dal procuratore generale Andrea Pagani, non erano però persuasi del fatto che il contatto verbale fosse realmente avvenuto. Di qui la condanna a 15 mesi (sospesi), contro la quale l’imputato si è opposto. A ragione, perché la Corte di Appello e revisione penale ha infatti raggiunto la convinzione che tutti gli indizi agli atti dimostrino come l’avvocato e notaio abbia realmente chiesto telefonicamente il prestito alla cliente. E che lei, dal canto suo, lo abbia autorizzato a utilizzare il denaro di cui necessitava.

Un ammontare di cui aveva bisogno perché si trovava in ambasce finanziarie a causa di una difficile situazione personale. Difficoltà che lo hanno appunto portato a chiedere, forse in modo maldestro, il prestito. Ma non a un agire truffaldino. Lo stesso avvocato, durante il secondo processo tenutosi a marzo, aveva ammesso di «essere stato un pasticcione», ma aveva anche sottolineato che in 30 anni di onorata carriera non aveva «mai costruito carte false». Così il suo patrocinatore, l’avvocato Diego Olgiati, si era sempre battuto per l’assoluzione del suo assistito. Che ora ha ottenuto.

