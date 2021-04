Muralto si conferma comune finanziariamente virtuoso e chiude l’anno pandemico con un avanzo d’esercizio di circa 230 mila franchi, tenendo però conto di ammortamenti straordinari per un milione di franchi senza i quali il Consuntivo 2020 del comune rivierasco si sarebbe chiuso con un attivo record. Approvato nell’ultima seduta consiliare del 29 marzo, il bilancio consolidato, nel quale si ribadisce il mantenimento del moltiplicatore d’imposta all’80%, non ha potuto non tenere conto della situazione economica molto particolare e delicata. «Malgrado ciò - sottolinea l’Esecutivo di Muralto presentando i conti - l’accurata attenzione alla spesa pubblica (minori uscite) e la costante verifica delle procedure d’incasso (maggiori entrate fiscali) hanno permesso alle casse comunali di poter far fronte puntualmente ai propri impegni».

Misure urgenti

Il più che favorevole risultato d’esercizio, evidenzia sempre l’Esecutivo, che tra l’altro contabilizza investimenti per circa 1,8 milioni «è riconducibile in grandi linee ad un gettito fiscale rimasto sostanzialmente stabile ma anche ad un conferimento di liquidità non preventivata e generata da sopravvenienze d’imposta legate a riprese fiscali straordinarie (circa un milione)». E tutto ciò in un anno nel quale Muralto ha varato subito delle «misure urgenti» d’aiuto per l’economia locale, sussidi che hanno inciso per oltre due punti sul moltiplicatore d’imposta, rimasto tuttavia invariato.

Scuole al top

«Malgrado la situazione pandemica e il lievitare della spesa pubblica, non ci sono state decurtazioni nel settore scolastico: la qualità dell’insegnamento è stata mantenuta e, dove possibile, ulteriormente ampliata con l’implemento nell’organico di docenti d’appoggio, docenti speciali, una nuova sezione di SE, un docente a tempo parziale in collaborazione con altri Comuni e una nuova mensa scolastica. «Durante il lockdown - si evidenzia a proposito di questo capitolo di bilancio - la scuola è rimasta aperta in aiuto alle famiglie in difficoltà per la presa a carico dei figli».

Ricordiamo infine che il bilancio di Muralto è stato elaborato con un nuovo modello contabile in vista dell’entrata in vigore del sistema MCA2.

©CdT.ch - Riproduzione riservata