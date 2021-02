Chiusura con effetto immediato delle scuole comunali di Tenero-Contra. Lo comunicano in una nota odierna il Municipio e la direzione scolastica. La misura, concordata con l’Ufficio del medico cantonale, arriva a causa del crescente numero di casi di positività alla COVID-19 riscontrati all’interno dell’istituto. Nella nota si legge: «Da venerdì 5 febbraio 2021 e fino al termine delle vacanze di Carnevale le lezioni in presenza non avranno luogo. Il provvedimento concerne sia la Scuola dell’infanzia che la Scuola elementare. Le lezioni riprenderanno il 22 febbraio 2021. La direzione scolastica e i docenti, nel corso delle prossime ore, comunicheranno maggiori dettagli in merito alla didattica a distanza. Durante il periodo di chiusura non è previsto il servizio di accudimento».