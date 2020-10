A fine settembre (come anticipato dal Corriere del Ticino) erano una ventina, oggi hanno raggiunto quota trenta gli interessati a dare un contenuto allo storico Palazzo Tondü di Lionza. In teoria ci sarebbe stato tempo ancora un mese per farsi avanti, ma la fondazione promotrice del singolare concorso riguardante l’importante testimonianza delle emigrazione ticinese dalle valli ha deciso di prolungare il termine per la presentazione delle idee, spostandolo a fine gennaio. E questo, si legge in una nota, a causa della situazione sanitaria e per l’inagibilità della strada delle Centovalli. Una trentina, come detto, coloro che ad oggi hanno richiesto il formulario di partecipazione. Come già segnalato qualche settimana fa, si tratta per lo più di architetti e professionisti legati al mondo della cultura e del turismo. Ricordiamo che, pur lasciando la più ampia libertà di immaginare il futuro della struttura, la Fondazione Casa Tondü ha posto alcuni vincoli: la conservazione della sostanza monumentale e l’apertura verso il territorio, che dovrà poter interagire e beneficiare di ricadute socioeconomiche.