L’incidente della circolazione è avvenuto in via Valle Verzasca e ha visto coinvolta una Nissan immatricolata in Ticino. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente, per motivi da stabilire, avrebbe perso il controllo terminando contro un muro. I due occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai soccorritori del SALVA che hanno in seguito trasportato i due sventurati al pronto soccorso per ulteriori accertanti. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni particolari. Sul posto anche i pompieri di Tenero per la pulizia del campo stradale e la Polizia per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico.