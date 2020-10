Auto in fiamme a Solduno

Il gruppo di picchetto del Corpo civici pompieri di Locarno è intervenuto nella tarda mattinata di oggi a Solduno per sedare l’incendio di un’autovettura. Sul posto, con un’autobotte e un veicolo di primo soccorso, i militi hanno provveduto allo spegnimento. Via Franzoni è stata brevemente chiusa al traffico. Non si lamentano feriti ma solo danni materiali.