(Aggiornamento ore 19.10) Il ciclista investito sulla strada cantonale, all’altezza della fermata del bus a Lodano oggi pomeriggio, è purtroppo deceduto. Lo ha comunicato la Polizia cantonale poco fa. L’automobilista, un uomo di 20 anni, circolava in direzione di Cevio, quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, ha invaso la pista ciclabile posta a destra della carreggiata, investendo il 30.enne ciclista domiciliato nel canton Zugo, che faceva parte di una comitiva di altre sette persone.

Dopodiché la vettura ha terminato la sua corsa sul tetto nella strada sottostante (sottopasso per Lodano). I tre occupanti della macchina sono rimasti feriti, uno dei quali in modo serio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, i pompieri di Maggia, nonché i soccorritori del Salva e della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 30.enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervent o del Care Team nonché della Protezione civile per il supporto logistico alle persone coinvolte.