(Aggiornato alle 9.28) - È successo poco fa a Cugnasco-Gerra: una macchina che circolava sulla strada Cantonale ha preso fuoco improvvisamente ed è stata costretta ad accostare in un piazzale dove è stata avvolta dalle fiamme. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che il fuoco si propagasse su tutto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tenero che hanno domato il rogo. Il sinistro ha causato importanti disagi alla circolazione in entrambi le direzioni a causa della chiusura temporanea del tratto di strada interessato dal sinistro. Sul posto la Polizia per gli accertamenti di rito e per il disciplinamento del traffico.