Un’auto urta un ciclista che cade a terra e si ferisce: incidente sul Piano di Magadino, oggi verso le 14, in via al Piazzante a Riazzino. L’incidente si è risolto con il ferimento di un ciclista. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media lo sventurato è stato urtato da un'auto, una Citroen immatricolata in Ticino, guidata da una donna. A causa dell’urto lo sventurato è caduto rimando ferito in modo apparentemente non grave. Sul posto i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale la Carità di Locarno. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.