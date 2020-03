La nuova autorimessa e officina delle Fart sarà a Riazzino, sul sedime dell’ex General Electrics in zona industriale. L’azienda di trasporti pubblici locarnese ha infatti già acquistato capannoni e posteggi, su un’area complessiva di circa 12.000 mq, che potranno agevolmente ospitare i propri bus in deposito e anche l’officina per la loro manutenzione. «In attesa che si sblocchi l’opzione asconese di Prà dei Vizi non siamo stati con le mani in mano - ci conferma Claudio Blotti, direttore delle FerrovieAutolinee Regionali Ticinesi (Fart) - individuando nello stabile industriale di Riazzino, dotato tra l’altro di un’ampia area di parcheggio, il sito ideale per l’insediamento delle nostre strutture. Ma vorrei sottolineare che il nostro progetto di costruire un’autorimessa con relativa officina...