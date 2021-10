Autunno magico alle Isole di Brissago: è caccia alle zucche

Se c’è una stagione in cui la natura è davvero magica, quella è l’autunno. Con i suoi colori e le sue atmosfere particolari. Se poi il luogo è speciale, il fascino decuplica. Si potrà sperimentarlo grazie all’iniziativa della Società navigazione di Lugano (SNL), che, in collaborazione con il Dipartimento del territorio (DT), ha deciso di prolungare il servizio da e per le Isole di Brissago, permettendo di ampliare verso l’autunno la stagione del sito verbanese e del suo parco botanico. E questo nell’ambito di una progressiva estensione della durata della stagione turistica sul bacino svizzero del Lago Maggiore. In tale ottica le ultime corse verso le isole sono in programma il 7 novembre. Per l’occasione, in corrispondenza della settimana delle vacanze scolastiche autunnali, verrà proposta l’iniziativa denominata «Isole di Brissago: un autunno speciale», con eventi e animazioni adatte a tutte le età. Grazie alla collaborazione tra DT e SNL, i collegamenti con le Isole di Brissago saranno assicurati. Il ristorante Villa Emden garantirà il servizio di ristorazione. Dal 30 ottobre al 7 novembre ai visitatori verrà offerta la possibilità di partecipare ad attività e animazioni particolari, a partire dalla caccia alle zucche: una rivisitazione dell’apprezzata classica caccia al tesoro che permette di scoprire la ricchezza naturale e paesaggistica dell’Isola Grande; anche i battelli SNL seguiranno la programmazione degli eventi e saranno allestiti a tema.