Seppur con qualche rallentamento, metro dopo metro continua la «rivoluzione» del trasporto pubblico su gomma nel Locarnese. Di questi giorni, infatti, la pubblicazione da parte del Dipartimento del territorio del concorso per i lavori da impresa generale di costruzione, inerenti la realizzazione (fra maggio e novembre) del nuovo percorso della tratta tra la Morettina a Locarno e la zona San Materno ad Ascona. Insomma, per l’adeguamento dell’attuale pista ciclopedonale, che costeggia il ponte stradale sul fiume Maggia, in modo da trasformarla in una corsia dedicata agli autobus. Un tassello fondamentale, questo, del mosaico che prenderà forma a partire dalla fine dell’anno. Dal canonico cambio di orario dei trasporti pubblici, che coinciderà con un’intensificazione delle corse (più collegamenti ogni ora) e con miglioramento del servizio autobus in momenti fino ad oggi non serviti.

Infrastrutture sufficienti

Per raggiungere la meta Cantone e Comuni stanno lavorando da tempo (anche con i Piani d’agglomerato). Non tutte le infrastrutture potranno però essere pronte per dicembre. Infatti, il progetto che mira a rivalutare via Luini a Locarno, trasformandola in un viale urbano, è fermo per ricorsi al Consiglio di Stato. Difficile, vista anche la mole dei lavori previsti, ipotizzare di essere pronti per l’appuntamento. Poco male, perché se gli interventi progettati rappresentano l’optimum, permettendo parallelamente di liberare dagli autobus largo Zorzi, strade e fermate attuali permettono comunque di reggere, per così dire, il colpo. Stesso discorso vale anche per il nodo intermodale alla stazione di Muralto, i cui lavori sono previsti a parte del 2021. «Tecnicamente le infrastrutture esistenti (fermate in stazione e percorso da via delle Pace) hanno sufficienti spazi per il transito e per la sosta degli autobus», rassicura infatti, contattato dal CdT, il direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Martino Colombo. «Le linee continueranno a circolare come finora, sino al momento in cui queste due infrastrutture saranno disponibili».