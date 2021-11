Per Losone un anno ricco di investimenti

Preventivo

Le opere che saranno realizzate o messe in cantiere nel 2022 ammontano a 12,6 milioni – Si lavorerà alla rete stradale, in particolare per la mobilità lenta, ma anche alla nuova Casa comunale – Ipotizzato un disavanzo «sopportabile» di 314.820 franchi – Moltiplicatore d’imposta stabile al 90%