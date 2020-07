Avvicendamenti nella regione del Locarnese

Vento di novità per BancaStato nel Locarnese: Maurizio Ostinelli prende le redini della clientela individuale dell’intera Regione e consegna la responsabilità dell’agenzia di Gordola a Davide Mellini. Classe 1973, di Locarno, Ostinelli è vice direttore e ha alle spalle un’esperienza bancaria trentennale acquisita in Ticino e in Svizzera nell’ambito della consulenza alla clientela individuale e aziendale. Dopo cinque anni dal suo ingresso in BancaStato, nel 2015 a Ostinelli venne dato il compito di inaugurare in qualità di responsabile la nuova agenzia di Gordola che negli anni è diventata un punto di riferimento importante per tutta la zona. Ora rileva la posizione occupata in precedenza da Fabrizio Conti Rossini, condirettore, che nel novembre dello scorso anno è subentrato a Boris Ceschi (passato al beneficio della pensione) nella conduzione della clientela aziendale del Locarnese. Nel periodo intercorso fino ad oggi la conduzione della clientela individuale è stata assicurata ad interim dal capo regione Marco Meschiari.