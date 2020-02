Non appropriazione indebita qualificata, semmai una «indifendibile leggerezza» nel gestire la somma, circa 300 mila franchi, che una cliente tedesca gli aveva volontariamente prestato. L’avvocato ed ex notaio locarnese – autosospesosi quattro anni fa dal notariato dopo l’avvio di una causa civile da parte degli eredi della donna – ha cominciato a spiegare in aula la dinamica di una vicenda che – parole sue – ha segnato pesantemente non solo la sua carriera ma anche la sua persona.

È accusato dal procuratore generale Andrea Pagani di aver sottratto l’importo derivante da una compravendita immobiliare per scopi personali, in prevalenza il pagamento di imposte arretrate e di debiti pregressi. Lui, in aula a Lugano, non nega, ma ha più volte ribadito che quei soldi la sua cliente glieli ha messi a disposizione volontariamente, dopo una telefonata, ma che successivamente avrebbe voluto ma non ha potuto formalizzare la donazione o il prestito. Anche perché nel frattempo, nel 2014 la donna è deceduta. Davanti alla Corte delle correzionali presieduta da Francesca Verda Chiocchetti, difeso dall’avvocato Diego Olgiati, il 59.enne professionista locarnese rischia fino a due anni di pena.