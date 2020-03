A molti losonesi, in questi strani giorni, sembrerà anche di esser tornati indietro nel tempo. Di quasi cinquant’anni. All’epoca cioè in cui l’ex caserma San Giorgio divenne la base di formazione delle truppe sanitarie. Si era nel 1973 e la piazza d’armi era ormai una realtà consolidata da circa un ventennio. Fu inaugurata il 27 giugno 1951 e, dopo esser stata destinata alla formazione e all’esercitazione dei granatieri, passò appunto in mano ai sanitari. Gli stessi che, proprio in questi giorni, hanno ripreso possesso degli spazi, per venire a dare una mano al Ticino nell’emergenza.

«Per aiutare chi ci aiuta»

L’ex caserma, è cosa arcinota, da qualche anno è di proprietà del Comune, che ha potuto acquistarla dalla Confederazione dopo lunghe e complesse trattative e che ha poi avviato una serie...