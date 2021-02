Piazza Muraccio a Locarno si appresta a cambiare volto. In che misura lo determinerà un progetto attualmente in fase preliminare e che potrebbe mutare i contorni dello slargo, situato in zona centralissima, a poche decine di metri da piazza Grande. Un’area dove, peraltro, sono già in corso diverse metamorfosi, sull’onda della riqualifica della contigua via Luini, il cui cantiere è in pieno svolgimento.

Novità sul lato ovest

Ad essere toccata dalle novità in piazza Muraccio è, in modo particolare, la proprietà che si trova sul suo lato ovest. Quella, per intenderci, che fino ad alcuni decenni fa aveva ospitato (con il suo caratteristico porticato) il negozio di ferramenta e casalinghi Frigerio, con i relativi magazzini e depositi. La storia di quest’ultimo risale ai primi decenni del secolo...