«In occasione di una prossima votazione federale, in cui è coinvolto l’esercito svizzero, il Municipio accoglierà favorevolmente anche la richiesta di esporre una bandiera militare in segno di solidarietà e vicinanza con i nostri soldati? In caso contrario, come valuta il Municipio la disparità di trattamento?». Sono la domanda che concludono l’interrogazione inoltrata all’Esecutivo cittadino da Mariana Ballanti (Lega-UDC). Un’interrogazione generata dalla decisione di esporre a Palazzo Marcacci, accanto alle bandiere del Cantone, della Confederazione e del Comune, anche quella arcobaleno. Un vessillo con impressa la scritta «Sì, lo voglio», quest’ultimo, che il Municipio ha scelto di esporre, aderendo all’appello dei promotori della campagna «Matrimonio per tutti» in vista della votazione del prossimo 26 settembre.

Tra prassi e normative

La decisione ha subito fatto discutere in Città, ma non solo. Senza nascondersi dietro a un dito non da ultimo per il tema in votazione, che l’Esecutivo ha voluto sostenere esponendo la bandiera. Diverse, dunque, le domande poste in aggiunta dalla consigliera comunale. «Chi ha chiesto l’esposizione di tale bandiera (ente esterno, associazione, gruppo di sostegno, ecc.)? Chi si è fatto promotore all’interno del Municipio di tale richiesta?», chiede Mariana Ballanti, cercando anche lumi sulla discussione scaturita e su quanto sia stato verbalizzato durante la seduta, in cui l’Esecutivo ha affrontato la questione. Infine, si cercano risposte anche dal profilo normativo: «Qual è la prassi del Municipio nell’esposizione di bandiere negli stabili comunali e più in particolare a Palazzo Marcacci? Quali sono le basi legali? Al momento di adottare tale scelta, il Municipio si è confrontato con la prassi del Tribunale federale in materia di intervento di autorità nelle campagne federali?».