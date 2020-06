«Bandiera svizzera sempre esposta»

Simbolo di unità

D’Errico, ricordiamo, chiedeva di esporre in modo permanente la bandiera svizzera all’esterno delle sedi appena citate e, di riflesso, di non limitarla a ricorrenze particolari come ad esempio la Festa nazionale del 1. agosto. E questo perché si tratta di «un simbolo di unità e di identità nazionale che rappresenta i valori di libertà, indipendenza, democrazia e fratellanza del popolo elvetico». Il tutto sarebbe inoltre «un’importante modalità per affermare e sottolineare in modo tangibile l’appartenenza nazionale e i valori della nostra patria, tanto più che, in molti Paesi, la bandiera nazionale è esposta in maniera permanente all’esterno di scuole ed edifici istituzionali».