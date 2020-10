Cari colleghi parlamentari, per il trasferimento del Museo cantonale di storia naturale a Locarno «rien ne va plus». È questa la perentoria sintesi della lettera inviata dai granconsiglieri di Locarnese e Valli al Consiglio di Stato per riaffermare che la futura sede museale - individuata dal Governo nel monastero cittadino di Santa Caterina - non deve essere più messa in discussione. «Siamo troppo avanti per cambiare ubicazione della sede», ribadisce il municipale e granconsigliere Bruno Buzzini che oltretutto fa parte, insieme al vicesindaco Paolo Caroni, del gruppo di lavoro ad hoc istituito dal Governo per gestire il «dossier» Santa Caterina. «Abbiamo già scelto, tra quattro proposte, il progetto dello studio di mandato in parallelo per inserire il museo nel complesso del monastero e la giuria ha redatto il rapporto che porterà all’attenzione del Consiglio di Stato. Nel frattempo, la Città si sta occupando di designare il pianificatore per elaborare la variante del comparto», precisa ancora Buzzini.