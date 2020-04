Il Consiglio di amministrazione e la direzione della casa per anziani Cinque Fonti di San Nazzaro dicono «basta» ai tentativi «atti a screditare» l’istituto gambarognese. L’avevamo annunciata sull’edizione di oggi , ed è prontamente giunta la replica dei vertici della struttura alla lettera aperta di una trentina di dipendenti che si dicono disorientati per quanto capitato negli ultimi mesi.

Durante il summit sono stati ribaditi gli sforzi dell’ALVAD (che ha assunto la direzione sino al 31 luglio 2020), in primis svolgendo colloqui con i dipendenti per «capirne le esigenze e raccogliere spunti per un miglioramento». Anche la porta della direzione, si legge nella nota, è sempre rimasta aperta. Idem quella del CdA, che ha incontrato i dipendenti quando è entrato in carica ad inizio anno e in febbraio: «Mal si capisce perché si prediliga il metodo plateale di una lettera aperta alla stampa al posto del colloquio diretto basato sulla fiducia reciproca».